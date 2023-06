“Approcciata nel locale e violentata in spiaggia”, la denuncia della 17enne spagnola studentessa a Rimini I fatti sono avvenuti nei pressi di un locale della marina di Rimini: la vittima ha appena 17 anni ed è una studentessa spagnola. La polizia sta dando la caccia al presunto stupratore, anche se al momento non sarebbero emersi segni evidenti di violenza.

A cura di Biagio Chiariello

"Ci siamo conosciuti in un locale, siamo usciti sulla spiaggia per appartarci un po' e lì mi ha stuprato". Una vera e propria nottata da incubo quella denunciata da una 17enne spagnola. Sarebbe stata violentata da un italiano (maggiorenne) conosciuto sabato sera in un locale di Rimini. Indaga la polizia di Stato, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

La presunta vittima ha raccontato di essere stata aggredita in una zona non lontana dal porto canale e tra i locali del lungomare. Tutto è cominciato in un locale nella zona della marina centro, dove la giovane (in Italia per motivi di studio) era andata con un'amica per fare serata.

Lì ha fatto amicizia con alcuni ragazzi più grandi: uno in particolare ha attirato la sua attenzione. Con lui è uscita sulla spiaggia, nella zona del porto: tra i due sarebbe scattato qualcosa e da lì la decisione, consensuale, di spostarsi in un luogo più intimo.

Come ha poi appurato la Squadra Mobile della Questura, dopo un po' la giovane sarebbe tornata nel locale, da sola. Qui si è sentita male, e poi all'amica in lacrime ha raccontato di essere stata violentata dal ragazzo con cui si era appartata.

Non vi sarebbero al momento segni evidenti di violenza, anche se la 17enne è rimasta in osservazione in ospedale soprattutto per gli effetti dell'alcol. Il racconto delle due minorenni è comunque tutto da verificare.

I carabinieri hanno già sentito alcuni testimoni e stanno cercando di rintracciare l'autore del presunto stupro. Anche le telecamere di sicurezza del locale saranno utili per rintracciare i volti e gli spostamenti delle due ragazze spagnole.