Appende il gatto al balcone di casa, 26enne denunciato per maltrattamenti di animali

A cura di Antonio Palma

immagine di archivio

Un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di maltrattamento di animali dopo aver appeso il suo gatto fuori dal balcone della sua casa. L'episodio si è consumato nella serata di ieri, giovedì 22 luglio, a Firenze e fortunatamente si è concluso senza conseguenze fisiche per l'animale. A denunciare quanto stava accadendo davanti ai loro occhi sono stati due giovani, una coppia residente nella zona che in quel momento passava a piedi in strada proprio sotto al balcone del ventiseienne e ha notato l'insolito e pericoloso gesto. I due sono subito intervenuti e hanno deciso di filmare la scena, chiamando contemporaneamente la polizia a cui hanno fatto vedere le immagini appena registrate col telefonino.

Nelle riprese si vedrebbe l'uomo, un 26enne di origine cinese, che appende il suo gatto fuori dal balcone legandolo alla ringhiera con la pettorina che gli aveva messo addosso. Gli agenti di una volante della polizia, accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza, intorno alle 20 di ieri, hanno bussato alla porta di casa del giovane, in un condominio nei pressi del parco delle Cascine, e dopo averlo identificato gli hanno sequestrato il gatto oggetto del filmato ma anche un coniglio che l'uomo teneva nell'abitazione. Le condizioni fisiche dei due animali sono state valutate generalmente come buone ma, in attesa delle indagini sul caso, entrambi sono stati affidati alle cure del servizio veterinario della Asl Toscana Centro e portati all’unità di igiene veterinaria di Viale Corsica. In corso le indagini per capire i reali motivi del gesto del ventiseienne denunciato.