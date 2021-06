Avrebbe potuto causare un gravissimo incidente il tir che due pomeriggi fa ha imboccato contromano l'autostrada A5, percorrendo circa un chilometro mentre a pochi centimetri da lui sfrecciavano nell'altra direzione auto, camion e furgoni. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze grazie al tempestivo intervento di una volante della polizia stradale di Aosta, che ha prontamente intercettato l'autista costringendolo ad accostare: l'uomo ha spiegato agli agenti di essere diretto in Francia ma di aver sbagliato uscita una volta arrivato allo svincolo di Aosta. Avrebbe dovuto continuare per il Monte Bianco e quando si è accorto dell’errore non si è fatto problemi a fare manovra, poi inversione a U e infine a tornare indietro percorrendo un chilometro contromano.

Se il camionista non fosse stato tempestivamente fermato dalla polizia la manovra successiva che avrebbe fatto sarebbe stata ancor più pericolosa: avrebbe dovuto infatti fare nuovamente retromarcia in piena autostrada per imboccare la direzione giusta, cioè verso il Monte Bianco. La Sav, la società che gestisce l’autostrada, ha visto dai video delle telecamere il tir, ha avvisato il centro operativo autostradale di Torino e le pattuglie della polizia stradale hanno intercettato il conducente e lo hanno fermato prima che continuasse la sua corsa. Ora l'autotreno è stato posto sotto sequestro amministrativo. Il conducente è stato multato con una sanzione che può arrivare a oltre ottomila euro e la patente ovviamente gli è stata ritirata. Se non fosse stato prontamente fermato avrebbe potuto causare un gravissimo incidente.