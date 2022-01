Aosta, pulmino con turisti precipita in un torrente: morto il conducente, feriti tre passeggeri Un pulmino adibito al trasporto di un piccolo gruppo di turisti svedesi è precipitato attorno alle 18.30 di oggi, sabato 22 gennaio, nel torrente Evançon a Champoluc, in Val D’Aosta.

Stando a una prima ricostruzione non ancora confermata ufficialmente, l’uomo al volante – un 70enne italiani– sarebbe stato colto da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, uscendo poi fuori strada per finire nel corso d’acqua. I primi soccorsi sono stati prestati da un medico dell’elisoccorso che si trovava casualmente nelle vicinanze, attivato dalla Centrale unica, assieme ai Carabinieri accorsi. Dopo aver estratto dal mezzo il conducente, con i soccorritori entrati in acqua, è stata avviata la rianimazione cardiopolmonare, ma per il settantenne non c'è stato nulla da fare. Gli altri tre occupanti del veicolo, feriti, sono stati tratti in salvo e recuperati da tre ambulanze del 118, di cui una con medico, che li hanno trasferiti all'ospedale “Parini”, dove sono in corso gli accertamenti diagnostici del caso. Nessuno di loro, comunque, sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco, tra l’altro con gru e carro braghe, impegnati nella messa in sicurezza e nel recupero del mezzo.