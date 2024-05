Aosta, 14enne picchiata dalle coetanee: video finisce sui social. La mamma “In sei contro mia figlia” I fatti sono avvenuti giovedì 16 maggio nel parcheggio multipiano a Châtillon. Il pestaggio da parte di sei “amiche” mentre i maschi riprendevano per poi condividere il video sui social. È stata la madre a denunciare il tutto. Gli atti sono stati trasmessi alla procura per i minorenni di Torino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doveva vedersi con un amico, ma si è ritrovata circondata da un branco di altre sei ragazzini che hanno cominciato a malmenarla, tirandole i capelli e prendendola a schiaffi. Un pestaggio in piena regola, andato in scena giovedì 16 maggio nel parcheggio multipiano a pochi passi da p.za Volontari del Sangue a Châtillon, in Valle d'Aosta, e filmato con uno smartphone da qualcuno dei presenti che ha poi pensato bene di condividere il video sui social media. Vittima della violenza sarebbe una 14enne, di nazionalità italiana, residente a St. Vincent.

La madre ha denunciato l'accaduto. Pare che la figlio dovesse incontrare una coetanea per chiarirsi su un’incomprensione, forse legata alla simpatia per un ragazzo. La situazione è presto degenerata.

"Erano in sei – racconta la madre all'Ansa -. È stata attirata da quella che doveva essere una sua amica, che tale si è dimostrata di non essere, in una vera trappola. A quel punto lei e altre cinque hanno iniziato a picchiarla mentre gli altri riprendevano la scena con i telefonini".

"Fuori dal parcheggio ha chiesto aiuto a un adulto, che è subito intervenuto – prosegue la donna-. Quando però è arrivato sono tutti scappati. Mia figlia è rimasta lì a terra". La giovanissima ha poi chiamato i genitori, per raccontare quanto accaduto.

Le ragazzine coinvolte erano tutte conosciute dalla vittima e dalla sua famiglia, hanno tutte tra i 14 e i 17 anni. "Il migliore amico di mia figlia – ha aggiunto la madre – non è riuscito a fermarle perché è stato minacciato dai maschi presenti, e poi scappato e ha chiesto aiuto. Sono sconvolta per quanto è accaduto, sono cose gravi. Noi sappiamo esattamente chi è stato".

Le immagini – inequivocabili – sono ora oggetto di approfondimento da parte dei Carabinieri della stazione di Châtillon e St. Vincent. Gli atti sono stati trasmessi alla procura per i minorenni di Torino.