Anziano ucciso e chiuso in due sacchi in casa a Limena (Padova), caccia al coinquilino 45enne La vittima si chiamava Franco Bernardo Bergamin, 81 anni. Si cerca un 45enne italiano che viveva con lui. I vicini hanno sentito urla e rumori provenienti dalla casa, circa una settimana fa. Poi il nulla fino a quando il cognato dell'anziano ha fatto la drammatica scoperta.

A cura di Biagio Chiariello

Si indaga per omicidio a Limena, in provincia di Padova. Il cadavere di un uomo di 81 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto mercoledì pomeriggio nella sua abitazione, in una palazzina di via Papa Giovanni XXIII. Il corpo, con evidenti ferite alla testa e le caviglie legate con fascette, era chiuso in due sacchi neri della spazzatura, nascosto sotto un cumulo di rifiuti e chiuso in un armadio all’interno di una stanza in completo disordine.

La vittima è Franco Bernardo Bergamin. Le forze dell'ordine sono ora alla ricerca del suo coinquilino, un 45enne italiano che viveva con lui in cambio di un aiuto nella gestione della casa e che risulta scomparso da circa una settimana.

L'allarme è stato dato dal cognato di Bergamin, preoccupato per la prolungata assenza di notizie. Dopo ripetuti tentativi di contattarlo, ha deciso di recarsi di persona presso la sua abitazione. Una vicina ha confermato i suoi timori, riferendo di non vedere né sentire l'anziano da più di una settimana. Il corpo è stato scoperto grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta, trovata chiusa dall’esterno. Non sono stati rilevati segni di effrazione.

Secondo quanto riportato dai media locali, alcune vicine hanno riferito alla polizia di aver udito rumori forti e urla alcune sere prima, seguiti da un silenzio insolito nei giorni successivi. L’assenza improvvisa di Bergamin ha destato sospetti, fino all’arrivo del cognato che ha portato alla tragica scoperta.

Sul posto sono intervenuti il pm Marco Brusegan e il medico legale Antonello Cirnelli per avviare la ricostruzione dell’omicidio. Il 45enne è attualmente ricercato dai carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti ed è il principale sospettato della morte di Bergamin.