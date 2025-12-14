Anziano si allontana dalla Rsa: viene investito da un’auto sulla provinciale ad Altamura e muore

La tragedia sulla provinciale 238, a pochi chilometri dalla città. La vittima aveva 69 anni ed era ospite da tempo della struttura sanitaria locale, in Puglia.

foto di repertorio

Un uomo di 69 anni, residente ad Altamura e ospite di una Rsa della città, ha perso la vita nella serata di sabato 13 dicembre dopo essere stato investito da un’auto lungo la strada provinciale 238, l’arteria che collega Altamura a Corato. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30, a circa due chilometri dal centro abitato e non lontano dalla struttura sanitaria in cui l’anziano viveva da tempo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo stava camminando a piedi lungo la carreggiata quando è sopraggiunta un’automobile. Il conducente, per cause che restano da chiarire, non si sarebbe accorto della presenza del pedone e lo ha travolto. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla vittima.

Dopo l’incidente, il guidatore si è immediatamente fermato, allertando i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri di Altamura, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le condizioni di visibilità, la posizione della vittima al momento dell’impatto e ogni altro elemento utile a stabilire eventuali responsabilità.

La strada provinciale 238 è rimasta parzialmente interessata dalle operazioni di soccorso e dai controlli delle forze dell’ordine. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori accertamenti per fare piena luce su un incidente