Anziano picchiato, deriso e filmato da gruppo di minorenni in strada: video sui social ma lui non denuncia
Un gruppo di giovanissimi che avvicina un anziano in bici di sera in strada a Dolianova, in provincia di Cagliari, poi lo deride e infine inizia a colpirlo più volte fino a farlo cadere rovinosamente con la sua bicicletta, il tutto filmando la scena con un video fatto col telefonino e che è finito poi sui social. Proprio il filmato rilanciato sul web e sulle chat ha fatto scattare numerose segnalazioni alle forze dell’ordine permettendo infine di identificare il gruppo di bulli.
Vittima della vera e propria aggressione un uomo di 62 anni residente del posto descritto come una persona fragile e indifesa. L’uomo è stato rintracciato e ascoltato dai carabinieri. Ha riportato alcune lesioni tra cui la rottura di alcuni denti nella caduta ma al momento ha deciso di non sporgere denuncia. “È stato identificato e sentito in merito ai fatti, ma al momento non ha inteso formalizzare alcuna querela” hanno spiegato i militari dall’Arma.
Il gruppo di minori è stato comunque identificato, tre dei ragazzini che si vedono colpire l’uomo sono stati convocati in caserma coi familiari per chiarimenti e provvedimenti. Allertati anche i servizi sociali del Comune e le autorità scolastiche per i relativi provvedimenti. “Siamo davanti a uno spaccato grave della nostra società, per quanto rappresenti solo una piccola minoranza della nostra comunità, che non può lasciarci indifferenti. È necessario interrogarsi su cosa stia succedendo nei modelli educativi, nei contesti familiari e nel ruolo degli adulti" ha dichiarato il sindaco a Cagliari news.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 62enne sarebbe stato oggetto già provocazioni, insulti e minacce nei giorni precedenti all’aggressione avvenuta fuori da un supermercato di Dolianova. Quando il 62enne ha chiesto loro di smettere, il gruppetto infatti si è accanito ancora di più fino a spingere l'uomo e farlo cadere violentemente a terra.