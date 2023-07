Anziana scomparsa da due giorni da una casa di riposo a Firenze: sarebbe malata di alzheimer Angela Maria Leto, 83enne, è ospite della Rsa Villa Desiderio a Settignano. La prefettura di Firenze ha attivato il piano straordinario di ricerca per le persone scomparse.

A cura di Biagio Chiariello

È sparita da due giorni dalla casa di riposo dove è ospite a a Settignano, nel comune di Firenze. La signora Angela Maria Leto, 83enne che sarebbe malata di alzheimer, sabato pomeriggio, 8 luglio, si sarebbe allontanata dalla Rsa Villa Desiderio, gestita dal gruppo Sereni orizzonti, una società per azioni che ha strutture in mezza Italia e anche in Germania e Spagna.

L'allarme sarebbe stato dato dal personale, che ha avvertito i familiari dell'anziana che hanno presentato denuncia alla questura di Massa Carrara e ieri la prefettura di Firenze ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse.

Le forze di polizia, i vigili del fuoco e la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze con i volontari hanno battuto sia l'area adiacente la struttura, che ha una vasto giardini, sia diverse altre zone della città, ma al momento senza alcun risultato.

In diversi gruppi Facebook è comparso un appello con la foto di Angela Maria Leto, nel quale si chiede a chiunque avesse informazioni di avvisare le autorità competenti.

"Ricevuta la denuncia, sono state attivate immediatamente tutte le componenti previste dal piano (di ricerca per le persone scomparse, ndr). Le forze di polizia, i vigili del fuoco e la Città metropolitana con i volontari hanno svolto le ricerche sia nell'area adiacente la struttura sia in diverse altre zone della città, ma al momento senza esiti. Continuano i pattugliamenti e le ricerche", ha comunicato la prefettura nella tarda serata di ieri, domenica.

L'età, i presunti problemi di demenza e il caldo di questi giorni fanno chiaramente temere per le sue condizioni di salute. Del fatto è stata avvertita anche l’Asl Toscana centro cui spetta l’obbligo di vigilanza e controllo sulle residenze sanitarie accreditate.