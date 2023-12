Anziana riceve bolletta sbagliata da 15mila euro, ha un malore e finisce in rianimazione a Sanremo Una donna di 88 anni di Camporosso, in provincia di Imperia, subito dopo aver ricevuto una bolletta da 15.339 euro ha accusato un grave malore ed è ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo.

Una bolletta "da infarto". E questa volta purtroppo non è un modo di dire, ma quello che è successo alcuni giorni fa a Caterina Giovinazzo, una donna di 88 anni di Camporosso, in provincia di Imperia, che subito dopo aver ricevuto una bolletta da 15.339 euro ha accusato un grave malore ed è ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Borea di Sanremo. Secondo i familiari l'anziana donna, invalida, si è sentita male pochi minuti dopo che la nuora le aveva letto i dati della bolletta dell'acqua relativa al periodo agosto-ottobre, pervenuta alla sua banca il 14 novembre, e pagata in automatico pochi giorni dopo. La pensionata è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al nosocomio sanremese, le sue condizioni restano critiche.

A raccontare la vicenda è Il Secolo XIX, secondo cui la donna pagava mediamente 65 euro ciascuna bolletta idrica; questa volta, però, Caterina avrebbe utilizzato la bellezza di 4182 metri cubi d’acqua. "Mi sono recato insieme a mio nipote Luigi all’ufficio Iren di Camporosso per segnalare il fatto – ha raccontato il fratello dell'anziana, Rocco Giovinazzo – L’impiegata ha confrontato i dati Iren e quelli da noi forniti e si è accorta che quanto rilevato in bolletta non corrispondeva a quanto riportato in fattura". Insomma, si è trattato di un errore che però, insiste Rocco, "oggi rischia di costare la vita a mia sorella". Anche il figlio Luigi, figlio dell'88enne, ha contattato Iren: "Non mi hanno risposto – lamenta l’uomo – Pagheremo solo il dovuto. Prima di inviare una bolletta del genere ad una pensionata invalida avrebbero potuto far ricontrollare il contatore da un altro tecnico. Allo sportello abbiamo scoperto che sono state spedite altre bollette errate, ma nessuna riportava un ammontare così elevato".

Dal canto suo, Iren ha replicato: "Prenderemo subito contatti con la famiglia per verificare le motivazioni che hanno prodotto tale ammontare. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto alla signora. Nel caso si dimostri che l’errore sia dovuto a Iren non verserà proprio nulla. Cercheremo di comprendere come si è giunti a questa situazione".