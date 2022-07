Anziana non riesce a uscire di casa e non mangia da giorni: poliziotti le fanno la spesa La signora ha chiamato il 113 perché non sapeva più come fare: sola e affamata, ha chiesto aiuto per poter mangiare.

A cura di Natascia Grbic

Non mangiava da giorni, impossibilitata a uscire di casa per i suoi problemi di deambulazione. Una donna di settantasette anni in precarie condizioni di salute ha così chiamato il 113 per chiedere aiuto alla polizia: aveva fame e non sapeva più che fare.

È successo a Parma, nel quartiere San Leonardo. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato sul posto anche il 118, che stava già visitando la nonnina, debilitata per la troppa fame.

La signora però ha rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo rimanere nella sua abitazione. Aveva solo bisogno di mangiare. Ha poi spiegato agli agenti di aver anche provato a chiamare un taxi, ma che nessuno le aveva risposto.

A quel punto i poliziotti sono usciti di casa e le hanno fatto la spesa, comprandole diversi beni di prima necessità e pagandole le bollette arretrate, che le si erano accumulate nel corso dei mesi. Per cena la signora ha poi chiesto la pizza, che le è stata ordinata.

Il dramma degli anziani rimasti da soli

Quello avvenuto a Parma non è l'unico caso in Italia di anziani soli che non riescono a uscire di casa e provvedere alle proprie necessità.

Persone senza amici e parenti prossimi, spesso costrette in casa da problemi di salute, e che si trovano a non sapere come fare per mangiare o andare a una visita medica. E, in alcuni casi, prese dalla disperazione, fanno il 112 chiedendo aiuto.

Drammi della solitudine che ogni tanto escono fuori, trovando posto nelle pagine dei giornali. Fino ad arrivare al suo estremo, a quegli anziani morti da mesi in casa da soli e che nessuno cerca.

Solo dopo tempo, quando ormai l'odore dei corpi in decomposizione allarma i vicini, ci si rende conto della loro scomparsa. Come nel caso di Marinella Beretta, morta da due anni e mai cercata da nessuno.