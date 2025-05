video suggerito

Ansia per tre minorenni scomparsi a Pesaro: il viaggio in treno e una sola telefonata alla famiglia La polizia si è messa alla ricerca di tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni fuggiti dalle loro case di Pesaro per dirigersi a San Benedetto del Tronto: uno di loro ha rassicurato i genitori al telefono, ma restano ignoti i motivi della loro scomparsa. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una fuga che sta tenendo Pesaro con il fiato sospeso. Tra la notte di sabato e le prime ore della mattina di ieri, due ragazzi di 15 e 17 anni e una ragazza 16enne sono scappati di casa, senza dare spiegazioni. Preoccupazione e angoscia per le famiglie, che hanno denunciato la loro scomparsa alla Polizia di Stato.

Da domenica, le forze dell'ordine si sono messe alla ricerca dei minorenni, che si sarebbero diretti a Sud della regione. A confermare quest'ipotesi la geolocalizzazione di uno dei tre telefoni, che, in un primo momento avrebbe indicato la loro posizione a Riviera della Palme, per poi spostarsi a San Benedetto del Tronto.

Un'ulteriore indizio viene dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione di Pesaro: le riprese mostrerebbero i tre ragazzi mentre si incamminavano ai binari per salire su un treno diretto proprio a San Benedetto del Tronto.

I fuggitivi non hanno lasciato nessuna traccia, tranne una: uno dei ragazzi avrebbe telefonato i genitori per rassicurarli. "Stiamo tutti bene" avrebbe detto il minorenne, che, però, non ha rivelato ulteriori informazioni, ma si è limitato ad affermare che sarebbero tornati a casa in poco tempo.

Da lì in poi, i tre non sarebbero stati più rintracciabili, motivo che fa crescere l'apprensione delle loro famiglie, ignare degli spostamenti e dei motivi che hanno portato alla fuga dei figli.

Nel frattempo, i rispettivi genitori si sarebbero sentiti al telefono per verificare che i tre fossero effettivamente amici e si trovassero insieme. Intanto, alcuni cittadini hanno cominciato a segnalare alcuni episodi sospetti alla polizia.

"Intorno alle 6 del mattino ho sentito tre ragazzini parlare ad alta voce" ha dichiarato a Il Resto del Carlino una donna che abita vicino alla ferrovia dismessa di Fossombrone, in provincia di Pesaro e Urbino. "Ho avvisato le forze dell'ordine. Mi ha fatto strano vederli lì" ha concluso la signora.

Non si tratta del primo episodio di scomparsa nella zona: giovedì scorso un bambino di circa 10 anni era stato visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia per poi sparire nel fiume. Nonostante ciò, non è stata fatta nessuna denuncia di scomparsa, motivo che ha portato alla sospensione delle ricerche.