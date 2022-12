Annulla l’appuntamento galante all’ultimo minuto, lui parte per andare ad ucciderla: arrestato Un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio presso la stazione di Modena. Il giovane aveva minacciato di morte la ragazza che avrebbe dovuto incontrare per un appuntamento galante. La vittima aveva infatti deciso di annullare l’incontro, spaventata dall’atteggiamento aggressivo dell’uomo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Voleva uccidere la ragazza che avrebbe dovuto incontrare per un appuntamento galante: un uomo residente a Misano è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e minacce nei confronti di una giovane di Carpi che aveva deciso di annullare l'uscita all'ultimo momento.

Secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, l'uomo aveva conosciuto la ragazza online e dopo alcuni messaggi avevano deciso di incontrarsi a Modena. La ragazza ha però deciso di annullare all'incontro all'ultimo momento, spaventata dall'atteggiamento sempre più aggressivo e insistente mostrato dall'uomo in chat.

Il giovane di Misano non ha accettato di buon grado questa decisione e ha iniziato a perseguitare la ragazza con continui messaggi e video nei quali la minacciava di morte. Sabato mattina, infine, ha inviato un ultimo video minatorio alla sua vittima, mostrandole il coltello da cucina che, sue testuali parole, "avrebbe usato per ucciderla". L'uomo ha quindi lasciato Misano per raggiungere Modena, dove avrebbe dovuto incontrare la donna.

Durante il viaggio, l'indagato ha inviato alla sua vittima un nuovo messaggio audio nel quale ribadiva ad alta voce di essere sul treno per raggiungere Modena e ucciderla. Un ragazzino ha udito la conversazione e ha deciso di contattare il 112 per allertare i Carabinieri. I militari hanno informato il Posto di Polizia Ferroviaria di Modena che hanno poi individuato e fermato il killer in stazione. Dopo averlo sottoposto a perquisizione personale e aver sequestrato il coltello da cucina, lo hanno tratto in arresto.

Fondamentali anche le testimonianze della donna perseguitata e della madre dell'arrestato, che ha raccontato alle forze dell'ordine dei precedenti del figlio. Il giudice ha quindi deciso di convalidare l'arresto con l'accusa di tentato omicidio e di tenerlo in carcere.