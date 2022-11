Angelo Di Giovanni muore dopo 13 anni: era in coma dalla notte del terremoto dell’Aquila Angelo Di Giovanni è morto dopo essere stato in coma per 13 anni: la notte del terremoto che devastò L’Aquila, venne colto da un malore. Da allora, non si è più ripreso.

A cura di Ilaria Quattrone

Angelo Di Giovanni, il 38enne originario di Capistrello (L'Aquila) che era in coma da tredici anni, è morto nella mattinata di ieri, domenica 27 novembre 2022. Si è spento in casa sua che si trovava nel quartiere Camerata. A darne notizia è il quotidiano "Il Centro". L'uomo nella notte del 6 aprile 2009, quando si è verificato il terremoto dell'Aquila, è stato colpito nel sonno da un malore improvviso.

Quella notte, anche la famiglia di Angelo come tante altre colpite da quel tragico evento, era scappata per mettersi in salvo. I familiari si sono resi conti che Di Giovanni, che all'epoca aveva solo 25 anni, non si trovava con loro. Una volta rientrati nell'abitazione, hanno visto il corpo del giovane nel letto: pensando che dormisse, hanno provato a svegliarlo fino a rendersi conto che era incosciente proprio perché colpito da un malore. I medici avevano provato in tutti i modi di rianimarlo, ma senza successo.

Angelo è rimasto in coma per tredici anni

Il ragazzo era stato portato immediatamente in ospedale: dopo mesi trascorsi nella struttura, gli operatori sanitari avevano deciso di dimetterlo. Angelo Di Giovanni era stato quindi riportato a casa e i genitori non hanno fatto altro che prendersi cura del figlio. Giorno dopo giorno, lo hanno assistito con tutto l'amore possibile.

Angelo lascia mamma, papà e il fratello: Dopo che gli sarà stato dato l'ultimo saluto da tutti i parenti e gli amici, la sua salma – che al momento è esposta nella loro abitazione in via Roma – verrà cremata nella giornata di domani, martedì 29 novembre 2022. Dopodiché le sue ceneri riposeranno nella sua casa.