A 13 anni dal terremoto de L’Aquila inizia finalmente la ricostruzione della Cattedrale Dopo oltre 13 anni dal sisma può finalmente partire l’iter per la ricostruzione della cattedrale dell’Aquila, il luogo di culto più importante della città.

A cura di Davide Falcioni

Sono passati oltre 13 anni dalla notte del 6 aprile 2009, quando un terremoto devastò L'Aquila.

Dopo oltre 4.700 giorni da quell'evento sismico può finalmente partire l'iter per la ricostruzione della cattedrale dell'Aquila, il luogo di culto più importante della città, sito nel cuore del centro storico, rimasto finora inagibile, tra le polemiche, per il grave ritardo con cui sono state esperite le pratiche e l'appalto: l'impresa pugliese Cobar Spa di Altamura (Bari), si è aggiudicata l'importante gara bandita lo scorso 25 maggio dal segretariato regionale per l'Abruzzo del ministero della Cultura per un importo di poco meno di 26 milioni di euro.

L'aggiudicazione, che è provvisoria poiché ora parte la fase della verifica della documentazione, è stata decisa ieri al termine dei lavori della commissione che con l'esame delle offerte tecniche ed economiche, ha concluso una delicata attività, iniziata lo scorso fine luglio legata ad un appalto finalizzato al consolidamento e al restauro della cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio dell'Aquila.

Stando a quanto comunicato dal segretariato, entro la fine dell'anno ci sarà la firma del contratto e all'inizio del prossimo l'apertura del cantiere. Il termine è previsto tra circa cinque anni.

Il cantiere era stato visitato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 6 dicembre di quattro anni fa, in occasione della cerimonia di riapertura della vicina chiesa di Santa Maria del Suffragio, nota come Anime Sante, e lo scorso 28 agosto da Papa Francesco, all'Aquila per aprire la Porta Santa della Basilica di Collemaggio nell'ambito della Perdonanza celestiniana.

"Sono molto soddisfatta di questo risultato – ha commentato il segretario regionale MiC ad interim Federica Zalabra -. Un risultato che corona un annoso e difficile lavoro tecnico-amministrativo che il segretariato regionale-stazione appaltante, ha condiviso con la Soprintendenza Abap per le province di L'Aquila e Teramo e con la proprietà, l'Arcidiocesi dell'Aquila. L'avvio dell'intervento del Duomo è stato a lungo atteso dalla città, perché la cattedrale, oltre ad essere un prezioso monumento da tutelare, ha una imprescindibile centralità nella vita quotidiana dell'Aquila. Ed è stata per me una straordinaria emozione accogliervi, in occasione della Perdonanza Celestiniana, il Santo Padre, Papa Francesco".