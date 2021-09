Andrea Campana morto a 37 anni dopo incidente in moto: la compagna lo “sposa” durante il funerale In occasione dell’ultimo saluto ad Andrea Campana, morto a 37 anni in un incidente in moto, la compagna Giuseppina ha deciso di celebrare anche il matrimonio simbolico per legarsi al padre di sua figlia Aurora anche dopo la morte. A celebrare il tutto, il parroco Jacek Kusiak, visibilmente commosso. “Andrea è la tua anima gemella e da oggi lo sarà per sempre” ha detto alla donna davanti a familiari e amici della vittima.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è tenuto ieri il funerale di Andrea Campana, il 37enne morto in un incidente con lo scooter mentre viaggiava sulla circonvallazione di Pioppa, nei pressi di Cesena. In occasione dell'ultimo saluto, la sua compagna Giuseppina ha voluto celebrare un "matrimonio spirituale" per essere legata a lui anche dopo la morte. Una cerimonia molto toccante che il parroco Jacek Kusiak ha definito una celebrazione dell'amore nonostante tutto. La cerimonia è stata molto sentita: la chiesa era piena e chi non è riuscito ad entrare ha aspettato di porgere l'ultimo saluto alla bara all'esterno. Il parroco ha letto durante l'omelia la lettera che la compagna Giuseppina ha scritto per lui prima del tragico incidente: l'intenzione iniziale era quella di dedicargliela il giorno del loro matrimonio. I due sono genitori della piccola Aurora, di appena 11 anni.

Per la celebrazione del matrimonio, la donna ha voluto realizzare anche un bouquet nuziale poi lasciate accanto alla bara. "L'amore supera ogni confine – ha detto durante la cerimonia il parroco Jacek Kusiak -. Vi dichiaro marito e moglie per sempre. Andrea sarà per sempre la tua anima gemella". La formula non ha alcun valore giuridico, né per la legge né per la Chiesa, eppure ha un significato spirituale profondo e simbolico. Il parroco, visibilmente emozionato, ha dichiarato che il lutto ha riaperto ferite profonde del passato. Anche la sua famiglia, infatti, ha dovuto affrontare la morte di tre persone care in un incidente d'auto. In chiesa è stato poi portato il ramo di una pianta di kiwi che il 37enne aveva coltivato. Lo scopo era dimostrare che l'esistenza di Andrea, per quanto breve, aveva comunque dato i suoi frutti. il sacerdote ha poi donato la riproduzione della Pietà di Michelangelo alla madre del giovane. "Il tuo dolore è lo stesso della Madonna, separata brutalmente da Gesù. La perdita che avete subito vi accomuna" ha detto. Parole dolci anche per la sorella gemella del centauro. Le esequie si sono poi concluse con il trasferimento della salma a Tipano, poco distante dalla tomba del padre.