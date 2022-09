Ancora un suicidio nei carabinieri: maresciallo di 39 anni si è sparato con la pistola d’ordinanza Un sottufficiale dei carabinieri di 39 anni si è tolto la vita ieri sparandosi con la pistola di ordinanza. Il corpo dell’uomo è stato trovato dai colleghi in provincia di Agrigento.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un suicidio tra le forze dell'ordine.

Un sottufficiale dei carabinieri di 39 anni si è tolto la vita ieri sparandosi con la pistola di ordinanza. L’uomo, stimato militare in servizio a Ribera ma residente a Cattolica Eraclea (Agrigento), da diverse ore aveva fatto perdere ogni traccia e tutti i tentativi di parlare con lui erano risultati vani

A dare l’allarme, allertando i carabinieri del Gruppo di Agrigento, è stata la moglie del 39enne, che nella tarda mattinata di ieri, dopo aver constatato l’impossibilità di mettersi in contatto con il coniuge, ha chiamato i suoi colleghi chiedendo loro di cercarlo.

Immediatamente sono cominciate le ricerche sul territorio: i carabinieri hanno impiegato poche ore prima di ritrovare il collega lungo la strada che congiunge Cattolica con Eraclea Minoa su una sorta di terrazzamento che affaccia il fiume Platani. Il 39enne è stato trovato senzavita, poco distante la sua auto. Si era sparato con l’arma d’ordinanza.

Nel 2022 51 suicidi tra i membri delle forze dell'ordine

Secondo l'Osservatorio Suicidi in Divisa nel 2022 sono stati finora 51 i membri delle forze dell'ordine che hanno deciso di farla finita. In particolare si tratta di 11 Carabinieri (di cui 4 carabinieri forestali), sei agenti della Guardia di Finanza, tre membri dell'Esercito, tre poliziotti penitenziari (+ 1 tentativo di suicidio), 18 agenti della Polizia di Stato, di cui uno da poco in pensione (+ 3 tentativi di suicidio), cinque agenti della Polizia Locale, 2 Guardie Giurate, 2 vigili del fuoco e un membro dell'Aeronautica Militare. Nel 2021i suicidi erano stati in tutto 57; nel 2020, invece, 51.