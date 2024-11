video suggerito

Ana Maria Henao "rapita e scomparsa nel nulla": il marito della ricca ereditiera sotto accusa per omicidio Da Miami parte l'accusa di omicidio nei confronti del 36enne serbo David Knezevich. Il corpo della donna era stato cercato anche in Italia, nel Vicentino, zona in cui l'uomo sarebbe transitato con un'auto a noleggio.

A cura di Biagio Chiariello

Il principale sospettato del caso relativo alla scomparsa di Ana Maria Henao, milionaria colombiana residente negli Usa, sparita nel nulla da febbraio a Madrid, è il marito, David Knezevich. Il Grand Jury del palazzo di giustizia di Miami (Florida) ieri, giovedì 14 novembre, ha accusato di omicidio il 36enne di origine serba: avrebbe ucciso "volontariamente, malignamente e con premeditazione" la ex moglie per poi occultarne il cadavere.

Ana Maria Henao è scomparsa il 2 febbraio nella capitale della Spagna, città in cui si era trasferita dopo la separazione dal marito. Da quel momento, le ricerche si sono estese a diversi Paesi europei, inclusa l'Italia. In particolare, nell'area dell'Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, dove Knezevich era transitato in auto durante il viaggio di ritorno verso Belgrado. Proprio da lì, il 29 gennaio, ha noleggiato un’auto, chiedendo che fosse priva di GPS, e tre giorni dopo aveva raggiunto Madrid, dove si trovava l’ex moglie. La notte precedente alla scomparsa di Ana Maria, il 36enne avrebbe divelto una targa da un’auto parcheggiata nella capitale spagnola per montarla sul veicolo affittato.

Tuttavia, le prove più incriminanti provengono dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza situate di fronte all’abitazione della vittima. I filmati mostrano un uomo con il volto coperto da un casco da motociclista che utilizza uno spray nero per oscurare le telecamere.

Una testimone ha raccontato di aver visto lo stesso individuo entrare nell’appartamento con una valigia e uscirne esattamente 9 minuti dopo, portando con sé lo stesso bagaglio. Si sospetta che all’interno di quella valigia fosse nascosto il corpo di Ana Maria, che, essendo di corporatura minuta (alta meno di un metro e mezzo e con un peso di circa 45 chili), avrebbe potuto essere trasportata senza difficoltà.

I due stavano attraversando un "divorzio difficile", con una consistente somma di denaro in gioco. Secondo i media locali, il motivo dietro la scomparsa di Ana potrebbe essere legato alla divisione dei beni: lei, già ricca ereditiera, gestiva insieme al marito una importante attività di assistenza e riparazione di computer a Fort Lauderdale, in Florida.

I familiari di Ana hanno iniziato a capire che qualcosa non andava dopo aver ricevuto messaggi dal suo telefono che non sembravano scritti da lei. "Sembravano tradotti con Google. Non era il suo modo di parlare, non avrebbe mai espresso certe cose in quel modo. Nessuno che parli spagnolo avrebbe scritto così", ha dichiarato suo fratello Felipe Henao. "Vogliamo conoscere la verità, sapere dove si trova mia sorella. Se qualcuno ha informazioni o indizi, chiediamo di contattare l’FBI o le autorità spagnole" ha aggiunto.