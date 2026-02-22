Attualità
Amianto nei giochi per bambini in Italia: quali sono quelli ritirati dal mercato e in quali negozi si trovano

Action ritira i giocattoli venduti dal 2024 al 2026 a causa di tracce di amianto nell’imbottitura. I clienti possono restituirli e ottenere il rimborso.
A cura di Maria Neve Iervolino
In Italia sono stati ritirati dal mercato diversi giocattoli per bambini perché contenevano tracce di amianto. Lo fa sapere la rete dei negozi distributori Action che ha diramato avvisi per allertare i consumatori.

I giochi in cui sono state trovate tracce di amianto sono i personaggi allungabili Stretch Squad e i personaggi Stretch Squad 4 pezzi prodotti da Hti. Entrambi gli articoli sono stati venduti dal 22 aprile 2024 al 13 febbraio 2026.

I giochi Stretch Squad che contengono tracce di amianto
I giochi Stretch Squad che contengono tracce di amianto

Come si legge sul sito di Action, "è stato riscontrato che l’imbottitura interna di ciascuno contiene tracce di amianto. L’esposizione può comportare rischi per la salute se il prodotto è danneggiato e l'imbottitura fuoriesce".

Uova fresche ritirate dal mercato per salmonella, lotti interessati: “Non consumare il prodotto”

Action sta quindi ritirando dal mercato i singoli personaggi. L'avviso è accompagnato anche dalla foto dei giocattoli, così da facilitare l'individuazione da parte dei genitori. Gli articoli infatti vanno restituiti al punto vendita più vicino e l'utente verrà rimborsato il prezzo di acquisto, anche senza prova d’acquisto.

Perché l'amianto è così pericoloso

L’amianto è considerato uno dei materiali più pericolosi per la salute umana. Il rischio principale deriva dalla struttura stessa dell’amianto, formato da minuscole fibre invisibili all'occhio umano. Sono queste a rendere l'amianto estremamente resistente e flessibile, tuttavia una volta che il materiale viene frammentato, le fibre si disperdono nell'ambiente e dopo essere state inalate vanno a depositarsi nei polmoni dove restano per sempre provocando una infiammazione cronica.

Queste particelle possono provocare gravi patologie come l’asbestosi, il mesotelioma pleurico e diverse forme di tumore polmonare. Gli effetti possono manifestarsi anche a decenni di distanza dall'inalazione.

