“Amazon Destinazione Sud”, dalla formazione STEM per gli studenti agli incentivi per le piccole e medie imprese

In occasione di Prime Day Festival, organizzato a Palermo per lanciare le offerte di Prime Day, è stato presentato Amazon Destinazione Sud: un insieme di iniziative e opportunità per i clienti e le comunità del Sud Italia.

Si è concluso domenica 21 giugno, nella cornice del Foro Italico di Palermo, il Prime Day Festival: tre giorni di eventi, musica dal vivo, incontri letterari e attività aperte al pubblico per presentare la dodicesima edizione di Prime Day, l'evento annuale di offerte Amazon per i clienti Prime che durerà dal 23 al 26 giugno. "Un'iniziativa che conferma l'attenzione crescente verso il Sud Italia e il ruolo sempre più centrale del nostro territorio nei percorsi di innovazione, sviluppo e valorizzazione delle comunità locali”, ha dichiarato Roberto Lagalla, Sindaco della città di Palermo. In questa occasione è stato annunciato anche Amazon Destinazione Sud, un insieme di iniziative e opportunità pensate proprio per valorizzare le comunità del Sud Italia.

Lo spazio del NAUTO di Palermo ha accolto per tre giorni moltissimi visitatori in un percorso suddiviso in diverse aree tematiche. Tra i giochi "Prime Match", i concerti live e le presentazioni di libri come The Italian Dream – Riprendersi il futuro di Alec Ross, I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini e Come l'arancio amaro di Milena Palminteri, sono stati organizzati spazi dedicati alle offerte e ai benefici Prime, un'area dedicata alle eccellenze del Made in Italy in cui scoprire i prodotti realizzati dalle piccole e medie imprese del territorio siciliano e un corner per provare Alexa+, la nuova assistente personale basata sull'intelligenza artificiale.

Le iniziative di Amazon Destinazione Sud



“Il Sud rappresenta per Amazon una priorità strategica e un'area di crescita fondamentale. Dal nostro arrivo in Italia abbiamo investito complessivamente oltre 2 miliardi di euro nelle regioni del Sud, generando più di 3000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato e oltre 1,5 miliardi di euro di impatto economico aggiuntivo. Oggi, con ‘Amazon Destinazione Sud' vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti di queste regioni, continuando a migliorare l'esperienza cliente e valorizzando il territorio": è con queste parole che Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia ha presentato Amazon Destinazione Sud.

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Il progetto comprende diverse iniziative volte a celebrare i clienti e le comunità del Sud Italia. I nuovi partner di vendita Amazon titolari di un marchio registrato con sede in una delle otto regioni del Sud Italia – Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna – hanno potuto accedere ai benefici del programma.

"Sono già più di 2.000 le aziende del Sud Italia che esportano in tutto il mondo grazie alla nostra vetrina Made in Italy e con ‘Amazon Destinazione Sud' vogliamo portare ancora più imprese a vendere online e raggiungere nuovi clienti in Italia e all'estero", ha spiegato Busnelli. Per questo motivo è stato pensato un supporto – in termini di crescita dell'e-commerce attraverso incentivi economici – per le piccole e medie imprese delle regioni meridionali, come un credito sulle commissioni di segnalazione fino a 500€ per i partner che propongono i propri prodotti all'interno della vetrina Made in Italy di Amazon Prime.

Tra le iniziative per il secondo semestre del 2026 ci sono anche percorsi di formazione digitale e sull'intelligenza artificiale generativa per le imprese e gli studenti del Sud organizzati in collaborazione con enti regionali e partner come ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il focus è favorire l'acquisizione, per gli studenti, di competenze STEM. Già nel 2025, grazie ad Amazon Women in Innovation – un programma di borse di studio per le università di Napoli (Federico II), Catania, Palermo e Cagliari – Amazon ha sostenuto i talenti femminili nelle discipline scientifiche: l'obiettivo è quello di investire nella creazione della "prossima generazione di leader femminili nella tecnologia e nell'innovazione". L'iniziativa non è rivolta solo agli studenti: l'azienda ha offerto formazione su intelligenza artificiale e coding a oltre 300 insegnanti.

Non manca lo sguardo alla sostenibilità ambientale. Per far fronte all'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040 grazie a fonti di energia carbon-freem Amazon ha investito nello sviluppo di sette progetti solari in Sicilia che si aggiungono ai due parchi agrovoltaici esistenti a Mazara del Vallo (Trapani) e a Paternò (Catania) e agli impianti fotovoltaici installati sui tetti di 32 siti logistici in Italia, per un totale di 40 progetti.

Inoltre, per rispondere all'esigenza di chi preferisce pagare in contanti, è stato ampliato il servizio "Paga in contanti", disponibile in oltre 35mila punti vendita in tutta italia – di cui 12mila al Sud – tra ricevitorie, edicole, tabaccherie e bar.

Sono stati previsti anche vantaggi aggiuntivi ai clienti idonei del Sud – come sconti progressivi sugli ordini che permettono un risparmio fino al 60% su una selezione di prodotti – anche per Amazon Haul, la sezione sull'app e sul sito di Amazon dedicata esclusivamente a prodotti con un prezzo inferiore ai 20€ in categorie come moda, casa e lifestyle. L'obiettivo di Amazon Destinazione Sud, come spiega Busnelli, è quello di creare "valore condiviso per clienti, imprese e comunità locali".

Prime Day 2026: 4 giorni per fare acquisti e risparmiare

Prime Day torna dal 23 al 26 giugno per i clienti Prime e prevede centinaia di migliaia di offerte su un'ampia selezione di prodotti in tutte le categorie — tra cui casa, giardino, bellezza e cura della persona, abbigliamento ed elettronica — con offerte su prodotti di grandi marchi come Moulinex, Dyson, Lagostina, LEGO e Foppapedretti, oltre a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy.

Per chi non è ancora cliente Prime c'è la possibilità di iscriversi, se idoneo, e iniziare il periodo di uso gratuito per approfittare delle offerte Prime Day e di tutti i vantaggi dell'abbonamento, tra cui spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, Prime Video, Amazon Photos, eBook e fumetti inclusi con Prime, Amazon Music Prime, Amazon Luna, il servizio di gaming di Amazon, e molti altri.