Alto Adige, l’impressionante caduta del masso gigante: finisce in strada e sfiora un’auto Tragedia sfiorata questa mattina a Monte Spico in Valle Aurina (Alto Adige). Il macigno, grande come un’auto, è caduto per centinaia di metri lungo il pendio vicino al Centro sciistico.

A cura di Biagio Chiariello

Un enorme sasso è precipitato questa mattino, lunedì 24 aprile, poco dopo le ore 10, sulla statale a valle dell'impianto di Monte Spico in Valle Aurina, la valle laterale più a nord dell'Alto Adige. Nessuno è rimasto ferito, ma ci sono state ripercussioni per il traffico. Sul posto i responsabili del servizio strade della Provincia di Bolzano.

Le immagini che arrivano dalla valle laterale più a nord dell'Alto Adige fanno davvero paura: si vede il macigno, staccatosi dal costone di roccia, che scivola a tutta velocità sulla strada, mancando per questione di pochi secondi una vettura in transito. L'autista del mezzo probabilmente si è accorto di quanto era accaduto soltanto dopo. E per fortuna.

Alla fine si è registrato solo qualche danno a un pilone della cabinovia. E come detto, qualche problematica per il traffico per le operazioni di spostamento del pesante blocco dalla strada.

C'è da dire che solo qualche giorno fa gli impianti del centro sciistico di Monte Spico erano ancora in funzione e il parcheggio affollato.

L'evento, che poteva avere conseguenze ben più gravi, riporta alla memoria la frana di proporzioni incredibili che nel 2014 aveva colpito Ronchi di Termeno, in Bassa Atesina, quando un antico maso fu risparmiato solo di qualche centimetro dai massi grandi come case, tra i tremila e quattromila metri cubi, venuti giù a valle travolgendo tutto quello che hanno trovato lungo la discesa e rovinando parte delle vigne sottostanti.

In quell'occasione alcune strade erano rimaste bloccate: per diversi giorni gli esperti hanno poi lavorato per sbriciolare tramite cariche esplosive i resti della frana e la parte della montagna