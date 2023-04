Alto Adige, donna di 56 anni trovata morta in un sacco a pelo abbandonato in un prato: si indaga Trovato il corpo senza vita di una donna di 56 anni in un prato nei pressi del Giogo di Meltina (Bolzano). Il cadavere è stato rivenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, in un sacco a pelo abbandonato in un prato sotto una larice.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un sacco a pelo nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1.750 metri di quota. Il cadavere, stando a quanto reso noto, era abbandonato in un prato. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, da alcuni escursionisti che hanno notato il sacco a pelo sotto una larice.

Dopo la segnalazione, sul posto è intervenuto il soccorso alpino dell'Avs, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha recuperato la salma. Il medico accorso sul luogo del ritrovamento per le operazioni di primo soccorso ha però solo potuto constatare il decesso della donna. Secondo le prime informazioni sul caso, la vittima sarebbe una donna di Merano di 56 anni. Accertamenti per chiarire le cause del decesso e l'identità della vittima, che ancora non è stata resa pubblica, sono ancora in corso.

Nella giornata di oggi, promettono le autorità intervenute dopo il ritrovamento, saranno chiariti diversi dettagli relativi al decesso e all'identità della vittima 56enne. Attualmente, secondo quanto reso da chi sta indagando sulle dinamiche dei fatti, sono al vaglio tutte le ipotesi investigative. Sul fatto le autorità mantengono il massimo riserbo in attesa di sviluppi forniti dagli accertamenti di tipo scientifico ancora in corso in queste ore.

Da chiarire prima di tutto la data del decesso della 56enne e le cause della morte. Ulteriori informazioni a riguardo saranno fornite dopo accertamenti più approfonditi sul corpo trovato a quasi 1.750 metri di altezza, abbandonato in un prato. A fare la scoperta, un gruppo di escursionisti che stava facendo una scampagnata per godersi il sole e le temperature miti. Gli alpinisti hanno immediatamente allertato le autorità che però non hanno potuto fare altro che recuperare la salma.