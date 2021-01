Sono 274 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle scuole e negli asili di lingua tedesca dell'Alto Adige nella settimana tra il 18 e il 23 gennaio. Numeri che fanno registrare un incremento di 60 nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Mentre per quanto riguarda le persone in quarantena sono 1.811 tra l'intero corpo docente, il personale non insegnante, oltre ai bambini e i ragazzi dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori.

Altri dodici nuovi casi sono stati segnalati nelle scuole in lingua ladina con 103 persone in quarantena. Le infezioni accertate nelle scuole in lingua tedesca sono state 42 nelle scuole dell'infanzia (20 delle quali tra il personale pedagogico e una tra il personale non insegnante). Nelle scuole elementari i positivi sono stati 66 (23 insegnanti, 43 alunni), alle scuole medie sono state rilevate 54 nuove infezioni (10 professori, 40 studenti e 4 personale non docente), alle scuole superiori, le positività al Covid-19 sono state 71 (7 insegnanti, 62 studenti, 2 personale non docente) mentre alla formazione professionale, i casi sono stati 41 (9 insegnanti, 28 studenti, 4 personale non docente). Per quanto riguarda le persone in quarantena preventiva, 460 appartengono alla scuole dell'infanzia, 524 alle scuole elementari, 384 alle scuole medie, 406 alle scuole superiori e 73 alla formazione professionale.

I nuovi casi di Covid-19 nelle scuole ladine

Per quanto riguarda invece i casi di positività al Covid-19 riscontrati la scorsa settimana, tra il 18 e il 23 gennaio, nelle scuole in lingua ladina dell'Alto Adige, questi sono 12. Nelle scuole dell'infanzia sono stati registrati tre casi tra i bambini, nelle scuole primarie (scuole elementari) vi sono stati tre casi di positività al Covid-19 tra il personale docente, nelle scuole medie sono stati registrati un caso tra i ragazzi e uno tra i docenti, mentre vi sono stati tre positivi tra gli studenti ed uno fra gli insegnanti nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) compresa la formazione professionale. L'Intendenza scolastica ladina, inoltre, comunica che le quarantene preventive riguardano 103 persone: 53 nelle scuole dell'infanzia , 40 nelle scuole elementari, cinque nelle scuole medie e cinque nelle scuole superiori (tutti studenti).