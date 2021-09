Alpinista si cala dalla cima del Monte Cridola ma le funi si spezzano: morto Giovanni Anziutti Aveva scalato il Monte Cridola, ma al momento di calarsi giù dalla vetta le funi di sostegno si sono spezzate: Giovanni Anziutti, noto alpinista fiuliano, è precipitato nel vuoto. Dopo un’intera serata di ricerche, la Protezione Civile ha trovato il suo corpo. Lo scalatore esperto sarebbe morto sul colpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Giovanni Anziutti, 70enne di Tolmezzo, in Fiuli Venezia-Giulia è morto dopo che l'ancoraggio sul quale si stava calando con corda doppia mentre scalava il Crodon di Giaf, nelle Dolomiti. Raggiunta la cima, il noto alpinista si stava calando per poter rientrare in sicurezza. Il dispositivo però ha ceduto, facendolo precipitare nel vuoto. Anziutti era un escursionista esperto e presidente di Leggimontagna. Aveva ricoperto negli anni anche diversi incarichi nell'Asca, l'Associazione delle Sezioni Cai di Carnia-Canal del Ferro e Val Canale.

L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri dal figlio che non lo ha visto rientrare dall'escursione. Le ricerche sono iniziate intorno alle 19.30 di martedì 21 settembre. Le squadre dei soccorritori del Veneto e di Forni di Sopra hanno ispezionato tutti e due i versanti della montagna fino alla cima del Monte Cridola. Arrivata la sera, però, non erano ancora riusciti ad individuare il 70enne. Nella mattinata odierna invece la tragica scoperta: il corpo senza vita di Anziutti è stato avvistato durante la prima perlustrazione effettuata in elicottero dalla Protezione Civile. La salma è stata recuperata dall'elicottero Falco di Pieve di Cadore. A bordo vi era un medico per la constatazione del decesso e le prime analisi sulle dinamiche dell'accaduto.

Ancora da chiarire le motivazioni dietro il guasto dell'ancoraggio. Il 70enne è stato appassionato per tutta la vita di montagne e scalate ed era abbastanza esperto da salire in cima alla montagna e poi scendere senza particolari problemi. Non è stato reso noto se al momento dell'incidente vi fosse qualcuno con lui. Tanti i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook personale. Anzutti era solito condividere online le foto e i video delle sue scalate per condividere la sua passione con gli amici alpinisti.