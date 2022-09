Allerta meteo sabato 24 settembre per temporali e maltempo: sei regioni a rischio Nuovo peggioramento del tempo a Centro e Nord Italia con allerta meteo per la giornata di sabato 24 settembre su diversi settori dell’Italia a causa del rischio temporali.

Sarà un weekend di maltempo quello che ci attende, con precipitazioni in alcuni casi anche abbondanti: a rischio soprattutto le regioni tirreniche dove sono previsti fenomeni anche persistenti, intensi temporali e conseguenti gravi criticità. Non a caso la Protezione Civile a diramato un'allerta meteo di colore giallo per diverse regioni del Nord e Centro Italia.

Colpa della perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest (la n.7 del mese) che investirà sabato 24 settembre il Nord e la Toscana, domenica 25 le regioni centrali, la Campania e la Sardegna, mentre lunedì 26 sarà il turno del resto del Sud.

Maltempo e allerta meteo sabato 24 settembre, 6 regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, domani sabato 24 settembre, una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idraulico e rischio temporali su sei regioni. Nel dettaglio il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo prevede una allerta meteo gialla sabato 24 settembre in Piemonte, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna.

Tutte le allerte meteo

Per la giornata di domani, Sabato 24 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Montagna bolognese

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia