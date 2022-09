Allerta meteo venerdì 16 settembre per temporali e maltempo: cinque regioni a rischio Il maltempo si sposta anche al centro sud ed è allerta meteo per la giornata di venerdì 16 settembre su diversi settori da nord a centro sud.

Il maltempo che ha colpito l'Italia nelle scorse ore, domani si sposterà gradualmente verso il centro sud portando a un nuovo peggioramento del tempo nelle regioni centro meridionali. Per questo nella prima giornata del weekend, venerdì 16 settembre, è di nuovo allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico su cinque regioni. Tutta colpa di una fase perturbata che, spostandosi lungo la Penisola, domani darà vita a un aumento dell’instabilità sui settori tirrenici centro meridionali con fenomeni temporaleschi molto intensi. Contemporaneamente un altro sistema perturbato si avvicinerà alle regioni settentrionali favorendo l’instabilità sulle regioni di Nord-Est.

Maltempo e allerta meteo venerdì, i settori a rischio da nord a sud

In base ai fenomeni meteorologici in atto e a quelli previsti nelle prossime ore, quindi il Dipartimento della Protezione ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente, valutando per domani, venerdì 16 settembre, una allerta meteo arancione per rischio temporali sul Lazio e una allerta arancione per rischio idrogeologico su Lazio e Campania. Inoltre è stata valutata una allerta gialla per rischio temporali su Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto, allerta gialla per rischio idraulico su Lazio e Molise e rischio idrogeologico su Campania e Lazio.

Previsioni meteo venerdì 16 settembre

Le previsioni meteo di venerdì 16 settembre indicano al nord nubi al mattino al nord ovest ma in rapido dissolvimento mentre nubi intense sul resto del nord est con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale. Al centro temporali anche intensi fino dal primo mattino su Lazio centro-meridionale e con isolati rovesci e temporali dalla tarda mattina e nel pomeriggio su Toscana, Umbria e Lazio, specie aree interne e appenniniche. Al sud temporali anche intensi sulla Campania, specie nella notte e al primo mattino e nel pomeriggio e in prima serata, con qualche isolato rovescio o temporale al mattino anche su Basilicata, nord Calabria e sud Puglia e con nuovi temporali in arrivo per fine giornata sui

settori ovest di Basilicata e Calabria.

Tutte le allerte meteo di venerdì 16 settembre

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Campania: Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Alta Irpinia e Sannio

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord