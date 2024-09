video suggerito

Allerta meteo rossa, arancione e gialla per temporali domani giovedì 5 settembre: le regioni a rischio Nelle prossime ore è atteso l'arrivo di una forte perturbazione sull'Italia che porterà fenomeni temporaleschi anche intensi su buona parte del nostro Paese. Per questo la Protezione Civile ha disposto allerta rossa in Veneto, arancioni in 6 regione e gialla in 16 per la giornata di domani, giovedì 5 settembre.

A cura di Eleonora Panseri

Nelle prossime ore è atteso l'arrivo di una forte perturbazione sull'Italia che porterà fenomeni temporaleschi anche intensi su buona parte del nostro Paese.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, giovedì 5 settembre.

A causa del maltempo è stata disposta allerta rossa per rischio idrogeologico in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e settori del Veneto, gialla in 16 Regioni.

Allerta rossa in Veneto per temporali

Foto Protezione Civile

La Protezione Civile, alla luce delle previsioni meteo, ha emesso un avviso di elevata criticità idrogeologica. Sul bollettino sono indicati i settori interessati dall'allerta rossa:

Elevata criticità per rischio idrogeologico/allerta rossa:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto

Come si legge sul bollettino della Protezione nazionale in sei regioni è stata invece disposta l'allerta arancione, che indica moderata criticità, per temporali e rischio idrogeologico. I territori coinvolti sono quelli di Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. Di seguito tutti i dettagli.

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano.

Maltempo, allerta gialla in 16 regioni: i dettagli del bollettino

In 16 regioni è stata decisa dalla Protezione Civile anche l'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Ecco le zone interessate dall'avviso del Dipartimento:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Etruria, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano Toscana: Etruria, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Ordinaria criticità per temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto: Alto Piave.

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

Nella giornata di domani, giovedì 5 settembre, inizierà un' intensa fase di maltempo al Centro-Nord con solo parziale coinvolgimento delle regioni meridionali e delle nostre due isole maggiori.

Le piogge saranno localmente forti, con il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche fino alla Campania dove sarà elevato il rischio di nubifragi e possibili criticità. Le temperature saranno in sensibile calo, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico.

In particolare, nelle regioni settentrionali avremo valori anche poco superiori ai 20 gradi, mentre sul medio-basso Adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia ancora caldo.