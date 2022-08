Allerta meteo per maltempo e temporali martedì 23 agosto: l’elenco delle regioni a rischio Maltempo al Sud. Allerta gialla della Protezione civile domani, martedì 23 agosto, su sette Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo torna al Centro-Sud. Per la giornata di domani, martedì 23 agosto, quasi mezza Italia dovrà fare i conti con una allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile. Sette le regioni a rischio domani per allerta meteo per rischio idraulico, per rischio temporali e per rischio idrogeologico: sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali su tutto il territorio regionale: i temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati: "Si raccomanda di prestare attenzione al verde pubblico e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e degli

altri possibili fenomeni atmosferici (grandine)".

Allerta meteo gialla domani in sette regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, martedì 23 agosto. Ci sono allerte meteo gialle per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in sette regioni.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo domani

Il maltempo arriva al Sud. Le previsioni meteo indicano che quella di domani sarà una giornata soleggiata al Nord-ovest, sulle regioni tirreniche centrali e su gran parte della Sicilia. Nubi diffuse sulle coste adriatiche con rovesci su Marche meridionali, Abruzzo e Molise e temporali forti su gran parte delle regioni meridionali. Locali trombe marine sul mar Adriatico.