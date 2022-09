Allerta meteo per maltempo e temporali domani giovedì 22 settembre: le regioni a rischio Nuova allerta meteo gialla in settori di due regioni domani, giovedì 22 settembre. Rischio maltempo nelle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con allerta meteo domani, giovedì 22 settembre, in due regioni italiane, le due isole maggiori. Il dipartimento di Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di domani che riguarda la Sardegna e la Sicilia. È allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Allerta meteo gialla domani in Sardegna e Sicilia

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani. Allerta meteo gialla in settori di Sardegna e Sicilia:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Previsioni meteo domani

Pressione stabile domani, ma affluiscono correnti fredde dai Balcani. Le previsioni meteo indicano che la giornata di giovedì sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto al Nord-ovest, localmente al Centro, e sulle isole maggiori. Attesa pioggia, anche con temporali forti, su Sardegna e Sicilia. Il tempo è destinato a peggiorare nel weekend: secondo gli esperti meteo è in arrivo una forte perturbazione sull'Italia che provocherà un'ondata di maltempo con effetti importanti su molte regioni tra sabato e domenica.