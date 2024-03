Allerta meteo gialla domani giovedì 28 marzo per rischio temporali e maltempo: l’elenco delle regioni La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 28 marzo, un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 8 regioni: ecco i settori interessati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata all'insegna del maltempo sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 28 marzo, sono previste piogge anche abbondanti su alcune regioni per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla.

Secondo il bollettino aggiornato appena pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico su settori di Friuli Venezia Giulia e Veneto; avviso di allerta meteo gialla per temporali su settori di Abruzzo, Liguria, Umbria e Molise; e allerta meteo per rischio idrogeologico su settori di Abruzzo, Campania, Liguria, Molise, Toscana, Umbria e Veneto.

Allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali: l'elenco delle regioni

Sono in totale 8 le regioni interessate dall'allerta meteo per domani, giovedì 28 marzo. Eccole di seguito nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta Gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 28 marzo

Il weekend di Pasqua è preceduto da maltempo su gran parte dell'Italia, come mostrano le previsioni meteo di domani, giovedì 28 marzo. Piogge e temporali sono in arrivo sul Levante Ligure, Lombardia e Triveneto, ma migliora nel pomeriggio da ovest. Piogge e rovesci anche in Toscana, Umbria e zone interne, nubi al Sud che si alterneranno al bel tempo.