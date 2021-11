Allerta meteo domani 13 novembre per maltempo e temporali: le regioni a rischio Allerta meteo gialla nella giornata di domani, sabato 13 novembre, su settori di Toscana e Sicilia. Per il momento nessuna ordinanza di scuole chiuse.

A cura di Susanna Picone

Quella di domani sabato 13 novembre sarà una giornata di tempo instabile da Nord a Sud della penisola, con temporali attesi su diverse zone d'Italia, e anche se la situazione appare migliore rispetto ai giorni scorsi ci sono ancora delle allerte meteo della Protezione civile. In particolare, domani è allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico in settori di due regioni italiane: la Sicilia, pesantemente colpita dal maltempo in questa settimana, e la Toscana. Soprattutto in Sicilia, il maltempo di questi giorni ha costretto anche alcuni sindaci a disporre la chiusura delle scuole, provvedimento che comunque non dovrebbe arrivare per la giornata di domani: sabato dunque, salvo nuove ordinanze, le scuole resteranno aperte.

Allerta meteo gialla domani in due regioni

Allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 13 novembre, in settori di due regioni: Sicilia e Toscana. Sul sito della Protezione civile pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Previsioni meteo domani

Circolazione via via più instabile sulla penisola nel corso della giornata di domani secondo le previsioni meteo degli esperti ilmeteo.it. Al Nord attese nebbie diffuse in pianura, poi piogge sparse a carattere irregolare sui settori alpini, prealpini, in Lombardia e in Liguria e in serata anche al Nord-Est. Al Centro piovaschi in Toscana, con tempo in peggioramento. Al Sud, tempo instabile nel pomeriggio con rovesci su Campania, Basilicata e Puglia.