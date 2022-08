Allerta meteo domani 11 agosto per temporali e maltempo: quali sono le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su 5 regioni del Sud Italia per temporali e rischio idraulico e idrogeologico: l’elenco aggiornato.

A cura di Redazione Meteo

La perturbazione che negli ultimi giorni ha portato le attesissime piogge e un nucleo di aria fresca lascerà dietro di sé condizioni di instabilità anche per la giornata di domani, giovedì 11 agosto.

Temporali pomeridiani si verificheranno in parte del Sud e delle Isole; gli ultimi acquazzoni potranno insistere all’estremo Sud e in Sicilia anche venerdì 12. Nella stessa giornata di venerdì un altro vortice di bassa pressione lambirà le regioni di Nord-Est portando un nuovo aumento dell’instabilità, per poi scivolare rapidamente lungo l’Adriatico, causando per sabato 13 una breve fase di maltempo al Centro-Sud.

Allerta meteo gialla giovedì 11 agosto

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero causare delle criticità idrogeologiche e idrauliche in quattro regioni italiane: nelle ore centrali della giornata di domani, rovesci e temporali sparsi si abbatteranno su Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna. In queste regioni è stata diramata l'allerta gialla.

Leggi anche Allerta meteo lunedì 8 agosto per temporali e maltempo: le nove regioni a rischio

Maltempo e allerta meteo mercoledì, i settori a rischio

Per la giornata di domani, Giovedì 11 agosto 2022:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/ Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Bacino del Tirso Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sardegna: Campidano, Iglesiente

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Previsioni meteo giovedì 11 agosto

Domani, giovedì 11 agosto, in mattinata nuvolosità sparsa al Nord, ma in rapida attenuazione; poco nuvoloso altrove, con più nubi tra Calabria e Sicilia. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio si svilupperanno rovesci e temporali sull’Appennino meridionale con sconfinamenti verso le coste della Calabria e della Sicilia sud-orientale; qualche temporale possibile anche nelle zone interne e meridionali della Sardegna e nel basso Lazio.

Al Nord tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi, con brevi acquazzoni pomeridiani possibili su quelle orientali e nel settore delle Alpi Marittime; in serata isolati rovesci sulle Prealpi lombarde; si attenua l’instabilità altrove. Temperature stazionarie o in lieve calo, con valori per lo più nella norma o poco oltre.