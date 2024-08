video suggerito

Allerta meteo della Protezione civile per temporali domani 17 agosto: le regioni a rischio maltempo Allerta meteo gialla della Protezione civile, sabato 17 agosto, in dieci regioni da Nord a Sud della penisola. Attesi temporali e forte calo termico sull'Italia.

A cura di Susanna Picone

Torna il maltempo sull’Italia, con una allerta meteo gialla della Protezione civile che domani, sabato 17 agosto, riguarda numerose regioni da Nord a Sud della penisola. Si tratta di Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Sardegna, Marche, Molise, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Calabria. Dopo lunghe settimane di afa, il caldo ha le ore contate e sull’Italia arrivano i temporali.

Allerta meteo gialla domani sabato 17 agosto: l’elenco delle regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per domani c’è una allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di dieci regioni: Calabria, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Marc-6, Marc-2, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Logudoro

Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Logudoro Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Sardegna: Logudoro

Logudoro Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Meteo, le previsioni per domani sabato 17 agosto

A partire da domani sono attesi temporali sull’Italia, con un calo delle temperature. Il rischio, secondo gli esperti meteo, è che l'aria fredda in arrivo dal Nord Europa, scontrandosi con le masse d'aria calda presenti sull'Italia, possa causare eventi meteorologici estremi.

Già da sabato è atteso un progressivo aumento dell'instabilità a partire dai settori alpini con i primi temporali che potranno estendersi alle pianure di Piemonte e Lombardia. Si prevede maltempo inizialmente sulle regioni del Nord e poi su buona parte del Centro fino alla Campania. Non si escludono nelle prossime ore temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandinate.