Allerta meteo arancione e gialla per maltempo domani 25 febbraio: le regioni a rischio Nuovo avviso di condizioni meteo avverse della Protezione civile: domenica allerta arancione sulla Sicilia centro-orientale e gialla sui restanti settori dell'isola; allerta gialla anche su Calabria, Puglia, Campania e Basilicata al Sud, in parte di Lombardia e Veneto.

A cura di Susanna Picone

Continua la fase di maltempo sull'Italia. Anche per la giornata di domani, domenica 25 febbraio, il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione in gran parte della Sicilia e allerta meteo gialla su settori di altre regioni. In particolare, a rischio domani è gran parte del Sud dello stivale. Nei dettagli, una allerta meteo riguarderà domani settori di 7 regioni: Sicilia, Calabria, Veneto, Basilicata, Campania, Lombardia e Puglia.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Sicilia

Come indicato sul sito della Protezione civile, per la giornata di domenica 25 febbraio è prevista una allerta meteo arancione per rischio temporali e per rischio idrogeologico nei seguenti settori della Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo gialla in 7 regioni per domenica 25 febbraio

Allerta meteo gialla domani per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in 7 regioni. Nei dettagli:

Allerta gialla per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

Allerta gialla per rischio temporali:

Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Allerta gialla per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Meteo, le previsioni per domani 25 febbraio

Domenica il maltempo si concentrerà al Sud a causa del transito di un minimo di bassa pressione sul Mar Ionio. Molte nuvole al mattino anche al Nord con deboli fenomeni su Liguria, Lombardia e arco alpino, nevose oltre i 500-700 metri. Maggiori spazi di sereno in arrivo nel pomeriggio, salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Al Centro tempo stabile al mattino ma con nuvolosità in transito. Al Sud e sulle Isole atteso tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud.