Allerta meteo arancione e gialla per maltempo domani 19 novembre, tutte le regioni a rischio Maltempo con temporali sull’Italia. Allerta meteo arancione, sabato 19 novembre, in Campania, Calabria, Basilicata e Molise. Allerta gialla in settori di 10 Regioni.

Maltempo sull'Italia con piogge e temporali anche domani, sabato 19 novembre, con allerta meteo arancione e gialla in ben dieci regioni.

Il maltempo insisterà soprattutto nelle Regioni del Centro-Sud e la situazione è in peggioramento in Calabria, Basilicata, Campania e Molise, dove in alcune zone sarà allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico, secondo il bollettino diramato dal Dipartimento di Protezione civile.

Diramata invece allerta gialla per domani in settori di Calabria, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia, Marche, Sardegna.

Allerta meteo arancione domani su 3 Regioni

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo per la giornata di domani, sabato 19 novembre. Sarà allerta arancione per rischio temporali nei seguenti settori della Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Moderata criticità per rischio idrogeologico in:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C,

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale,

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro.

Allerta meteo gialla sabato in 10 Regioni

È allerta meteo gialla domani nei seguenti settori:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Iglesiente

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo di domani indicano che un vortice ciclonico sta pilotando un'intensa perturbazione al Centro-Sud e sulla Romagna dove sono attese precipitazioni a tratti forti e sotto forma di temporale, soprattutto sul settore tirrenico, piogge sparse sul resto del Sud. Molte nubi sul resto del Nord-est.