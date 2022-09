Allerta meteo 3 settembre per temporali e maltempo: le regioni a rischio Nuovo peggioramento del tempo con allerta meteo per la giornata di sabato 3 settembre su diversi settori dell’Italia a causa del rischio temporali.

A cura di Antonio Palma

Una nuova perturbazione meteorologica si affaccia sull’Italia, portando con sé un nuovo peggioramento e maltempo diffuso su alcuni settori del centro nord dove, durante il weekend, sono attesi temporali e nubifragi localmente, anche intensi. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità che hanno spinto la Protezione civile a lanciare per domani, sabato 3 settembre, una nuova allerta meteo su diversi settori dell'Italia per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Maltempo e allerta meteo sabato, tre regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, sabato 3 settembre, una allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni. Nel dettaglio il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo prevede una allerta meteo gialla per temporali sabato 3 settembre in Emilia-Romagna, Liguria e settori della Toscana. Valutata inoltre una allerta di Ordinaria criticità per rischio idrogeologico sui settori costieri della Toscana.

Previsioni meteo sabato 3 settembre

Le previsioni meteo di sabato 3 settembre indicano infatti una Italia spaccata in due con sole prevalente e cielo sereno al sud e nuvolosità diffusa al nord. Nubi infatti saranno in aumento fin dal mattino sul nord ovest associati a rovesci e temporali prima su Piemonte, Liguria e poi in estensione a Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Triveneto. Nuvolosità ma fenomeni di rovescio meno intensi sul resto del centro. In serata atteso generale miglioramento ovunque.

Tutte le allerte meteo di sabato 3 settembre

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia