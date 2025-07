Allerta caldo, tregua finita: domani tornano i bollini arancioni, risalgono le temperature

Salgono le temperature in alcune aree d’Italia e per domani, mercoledì 16 luglio, è previsto il bollino arancione per le ondate di calore per 3 città: Firenze, Rieti, e Perugia.

La tregua dal caldo sembra ormai finita e domani tornano anche i bollini arancioni per quanto riguarda le ondate di calore. In alcune zone della penisola le temperature stanno risalendo e in particolare per domani, mercoledì 16 luglio, è previsto il bollino arancione – ovvero il livello 2 di rischio – per 3 città. Si tratta di Firenze, Rieti, e Perugia che già oggi era salita al livello 2 di allerta.

Allerta caldo mercoledì 16 luglio: bollino arancione in 3 città

Come si legge sul sito del ministero della Salute, il livello 2 (bollino arancione) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Per la giornata di domani, il bollino arancione è previsto appunto in tre città che sono Firenze, Rieti e Perugia. Si contano inoltre 12 bollini gialli domani (Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Pescara, Roma, Viterbo).

Ma già giovedì è atteso un leggero miglioramento con 18 centri in bollino verde sui 27 monitorati lungo la Penisola, 9 in giallo e nessuno arancione.

Le previsioni meteo per domani

Dopo una settimana con temperature più basse, è prevista in questi giorni una normale fase di recupero: “Le temperature piano piano risaliranno su valori in linea col periodo estivo ma senza picchi particolari di caldo”, ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Paolo Sottocorona. L’esperto ha sottolineato che è ancora prevista un po' di instabilità sulle regioni del nord, dove le temperature non saliranno più di tanto, mentre al centro e al sud si andrà gradualmente verso un fine settimana con temperature decisamente più alte. Ma per ora non è previsto nessun picco estremo di caldo torrido.