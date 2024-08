video suggerito

Allerta caldo sull'Italia, oggi 11 agosto 14 città da bollino rosso: domenica rovente, 40 gradi al Sud Domenica bollente su gran parte dell'Italia. Il bollettino del ministero della Salute per oggi: 14 città sono contrassegnate dal bollino rosso, ovvero l'allerta di livello 3, la più elevata.

A cura di Redazione Meteo

Solo tre città tra quelle monitorate dal ministero della Salute riportano oggi il bollino giallo per le ondate di calore, tutte le altre si dividono tra bollini arancioni e bollini rossi. Segno che sarà una domenica torrida sull’Italia, la più calda dell'anno secondo gli esperti meteo.

Ben 14 i bollini rossi – ovvero il livello di rischio 3 per le ondate di calore – per oggi: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo.

Ondate di calore, le città da bollino rosso e arancione oggi

Oltre alle 14 città da bollino rosso – appunto Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo – si segnalano oggi anche molti bollini arancioni (livello 2 di rischio, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili). Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Civitavecchia, Messina, Milano, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia.

Previsioni meteo di domenica 11 agosto

Domenica 11 Agosto, con grande probabilità, sarà la più calda dell’anno secondo gli esperti meteo. Il potente anticiclone africano Caronte raggiungerà il suo apice proprio durante questo secondo fine settimana di agosto. Attesa una giornata con caldo in ulteriore e decisa intensificazione.

Le temperature massime potranno toccare i 40°C in molte aree del Sud e sulle due Isole Maggiori, inoltre si prevedono punte di 37/38°C al Centro e fino a 36/37°C in molte zone della Valle Padana. Nonostante questa stabilità e il caldo intenso, non si possono escludere i temporali di calore.