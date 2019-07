Ennesima allerta alimentare diffusa nell’apposita sezione del sito ufficiale del Ministero della Salute. Il richiamo stavolta riguarda il Miglio decorticato soffiato Vivibio. La causa è la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Quindi cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio e sesamo. Le confezioni interessate sono quelle da 100 grammi. Il produttore è Natura Srl, mentre lo stabilimento è quello di Villareggia in provincia di Torino. I lotti interessati sono contraddistinti dalla data di scadenza e sono i seguenti:22/07/20; 22/07/20A; 3/10/20; 3/10/20°. L’azienda ha fatto già sapere di aver avvisato le Autorità Sanitarie competenti e tutti i punti vendita che hanno acquistato il prodotto, affinché le informazioni siano subito diffuse al consumatore finale.

I dati relativi al richiamo alimentare

Denominazione di vendita: miglio decorticato

Lotti coinvolti: identificati con scadenza. Dettagli: 22/07/20 – 31/10/2020 – 31/10/20A – 22/07/20 – 03/10/20

Nome sotto il quale il prodotto è commercializzato: La Finestra Sul Cielo Spa.

Nome del produttore: Naturà Srl – Strada Sottocerca 7 Villaregia (TO)

Il prodotto è venduto in confezioni da 100 gr.

Motivo della segnalazione: richiamo per presenza di allergeni assenti in etichetta. Cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio e sesamo.

Si invitano i consumatori che abbiano acquistato e siano in possesso del prodotto, di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita per la sostituzione