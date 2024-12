Allergene non dichiarato in etichetta, Bauli richiama dai supermercati dolce con bignè Profiteroles

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Bauli ha richiamato da alcuni supermercati il dolce Bauli Profiteroles farcito con crema al cioccolato per la presenza non dichiarata in etichetta di un allergene, l'arachide, che potrebbe essere presente in tracce nel prodotto. Il lotto interessato dal ritiro è il LT452V con il termine minimo di conservazione fino al 30 aprile 2025.

Il dolce richiamato è nella confezione da 820 grammi e la problematica relativa all'allergene sarebbe stata segnalata a Bauli il 10 dicembre da un fornitore che ha informato la causa produttrice della possibile contaminazione del dolce con tracce di arachidi.

A chiunque abbia acquistato il prodotto, del lotto richiamato, si raccomanda di non consumarlo e riconsegnarlo al punto vendita di acquisto. In una nota inviata ai media, Bauli ha specificato che il richiamo del prodotto è dovuto alla segnalazione ricevuta da un fornitore in data 10 dicembre. "Il fornitore – spiega ancora Bauli – ci ha informato circa la potenziale presenza di un allergene in tracce su alcuni lotti di materia prima. In quanto estraneo alla nostra produzione, l'allergene non è dichiarato in etichetta. L'azienda ha agito tempestivamente, attuando tutte le procedure previste dalle norme vigenti in un'ottica di massima responsabilità e trasparenza".

Chiunque abbia acquistato il lotto del dolce di Natale oggetto di ritiro dai supermercati, può riportarlo ai punti vendita di acquisto, segnalando la problematica. Il dolce confezionato di produzione Bauli è farcito con crema al cioccolato. Secondo quanto reso noto, l'allergene non dichiarato potrebbe essere presente per contaminazione e in tracce.