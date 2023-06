Allenatore abusò di 2 atleti, condannato a 3 anni: “Ma per un anno ha continuato a pattinare” Abusò di due allievi minorenni: l’allenatore di pattinaggio Massimo Giraldi è stato condannato a 3 anni di carcere dopo le violenze sessuali.

A cura di Gabriella Mazzeo

Massimo Giraldi

Nell'ambito del pattinaggio artistico su rotelle, Massimo Giraldi, 53 anni, era considerato il migliore. Per questo, l'allenatore avrebbe fatto leva sul suo "prestigio sportivo" per abusare sessualmente di due allievi. Per l'ex coach è arrivata la condanna a 3 anni di carcere e l'arresto da parte del tribunale di Rotterdam.

Nonostante la gravità delle accuse e la serietà del processo, Giraldi non ha mostrato alcun cenno di pentimento. La sua "difesa", anzi, è apparsa assolutamente grottesca. "I miei allievi dicono che sono uno degli allenatori più sexy del mondo" avrebbe detto in aula di tribunale. Eppure davanti a lui vi erano due ragazzini, di cui uno minorenne.

Le violenze sessuali sul minore (15 anni, cresciuto in Toscana ma residente a Rotterdam per un breve periodo di tempo per allenarsi) si sono verificate nel 2021. Almeno due episodi, secondo quanto spiegato dal ragazzino. L'adolescente ha denunciato subito quanto accaduto e non ha abbandonato il pattinaggio. Ha scelto invece di testimoniare per evitare che altri giovani atleti possano subire molestie. "Per un anno però Giraldi è rimasto libero. Io me lo ritrovavo in pista anche se avevo già cambiato club. Non è stato facile" ha raccontato il ragazzo al quotidiano La Repubblica. I genitori del minore avevano presentato denuncia dall'Italia e per questo, secondo la polizia di Rotterdam, i tempi erano stati "più lunghi".

L'atleta oggi si allena con una squadra dell'Emilia Romagna. "Ho pensato che è meglio non essere un campione e stare bene con se stessi" ha raccontato l'adolescente.

L'arresto a Rotterdam

Nel febbraio del 2023, Giraldi è stato arrestato e poi condannato. L'ex allenatore ha rinunciato all'appello per poter scontare la pena in Italia. Attualmente si trova in Olanda. "Per me è stato un vero sollievo – ha spiegato la vittima 15enne – tutti credevano che io fossi un bugiardo".

Giraldi, secondo la sentenza, abusò anche di un giovane sportivo olandese pur sapendo di essere sieropositivo. L’associazione ChangeTheGame ha sostenuto il giovane atleta e ha chiesto alla federazione di sospendere l’allenatore, ma non ha mai ricevuto risposta.

La risposta della federazione

Dopo il processo, spiega la Firs a Repubblica, l'allenatore è stato sospeso da qualsiasi attività federale. "La giustizia sportiva e la federazione – spiega ChangeTheGame – dovevano rispondere con immediatezza di fronte a questa storia e radiare senza esitazioni. La mamma del minore abusato aveva scritto alla federazione subito dopo i fatti senza ottenere alcuna risposta”.