Allatta il figlioletto che piange e poi lo scuote: mamma condannata per lesioni cerebrali al neonato

Immagine di repertorio

Dopo averlo allattato nel cuore della notte, nel tentativo di far smettere il figlio di piangere, una donna residente a Castello di Annone ha scrollato il suo neonato, provocandogli una lesione cerebrale. La donna è finita sotto inchiesta per quanto accaduto al figlioletto e i fatti risalgono al 6 dicembre 2023: dopo aver allattato il bimbo, la mamma lo avrebbe scosso nel tentativo di farlo calmare, innescando la cosiddetta "sindrome del bambino scosso".

La donna è stata condannata ieri mattina con rito abbreviato a 2 anni di reclusione a fronte di una richiesta di 7 anni, vista la gravità delle lesioni. Attualmente il neonato vive in uno stato vegetativo.

La sindrome del bambino scosso può portare anche alla morte, ma secondo quanto emerso dalle indagini non sapeva di poter arrecare un danno al figlioletto. La donna viveva in una comunità insieme al bimbo perché vittima di maltrattamenti da parte del compagno. Nel corso del processo, ha attribuito l'azione compiuta a una situazione di forte stress legata anche alla mancanza di supporto nelle fasi più delicate della crescita del neonato.

La donna è stata dichiarata capace di intendere e di volere, ma il medico ha preso in considerazione un momento di forte stress emotivo per la giovane madre nel momento del fatto.

Il piccolo, dopo un ricovero in pediatria, è stato trasferito a Torino in un centro specializzato per pazienti con patologie cerebrali. Da allora, la donna non avrebbe più potuto vedere il figlioletto, che resta ricoverato h24 in reparto perché ridotto in stato vegerativo.