Allarme legionella in una scuola, chiuso liceo scientifico di Palermo: “Acqua non potabile”

A cura di Gabriella Mazzeo

Foto Lars Baron/Getty Images

Un liceo scientifico di Palermo ha dovuto chiudere per qualche giorno a causa dell'allarme legionella. L'istituto in questione sarebbe il Galileo Galilei di Palermo e la dirigente ha comunicato la decisione dopo alcuni controlli periodici effettuati sulla potabilità dell'acqua dei plessi scolastici.

"Nell'ambito di queste verifiche – ha scritto la dirigente Chiara di Prima nella circolare urgente indirizzata a studenti, insegnanti e genitori -, è emersa la presenza di tracce di legionella nelle condotte idriche della sede centrale e dei plessi distaccati dell'istituto in via delle Ferrovie e viale Strasburgo".

Nella nota, la preside ha specificato che sarà necessario effettuare i trattamenti sanitari previsti per consentire nuovamente l'uso dell'acqua nei plessi scolastici e per questo motivo le attività didattiche sono state sospese. La scuola non sarà infatti aperta agli studenti per permettere agli operai lo svolgimento delle operazioni di sanificazione delle condotte idriche.

I primi spazi ad essere stati chiusi nella giornata di oggi sono stati proprio i bagni del Galilei. La dirigente scolastica ha inoltre disposto immediatamente l'uscita anticipata degli studenti per poi rendere nota tramite circolare urgente la decisione di chiudere l'istituto scolastico durante tutte le operazioni per il ripristino della potabilità dell'acqua.

Al momento non è ancora stata resa nota neppure la data di riapertura del plesso scolastico. Servirà tempo, infatti, per assicurarsi che le operazioni di sanificazione e bonifica dei condotti idrici dell'istituto e delle sue sedi distaccate siano andate a buon fine. Secondo quanto annunciato dalla preside della scuola, infatti, la riapertura dell'istituto sarà resa nota tramite una nuova circolare indirizzata a studenti, personale e genitori.