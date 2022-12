Alghero, operatore ecologico spara a due colleghi e poi si suicida Un uomo ha sparato a due colleghi e poi si è ucciso. È accaduto questa mattina ad Alghero.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Ha sparato a due colleghi, poi ha rivolto l'arma verso di sé e si è tolto la vita. È accaduto questa mattina ad Alghero dove un operatore ecologico è stato trovato morto nei pressi dell’ecocentro di Ungias Galantè, nella zona artigianale della città, dove si trova il quartier generale della ditta che si occupa dell’igiene urbana. I due uomini, feriti, sono stati trasportai in ospedale.

Il dramma si è consumato nella cittadina di Alghero all'alba di questa mattina quando l'uomo si trovava insieme ai colleghi nell'ecocentro comunale della città. Armato di pistola, stando a quanto ricostruito finora, avrebbe sparato a due uomini, colpendoli alle gambe, prima di rivolgere l'arma verso se stesso e premere il grilletto.

A essere colpiti sono stati il direttore dell’ecocentro e un operaio: entrambi sono stati raggiunti alle gambe e non sarebbero in pericolo di vita. A intervenire in loro favore sarebbe stato una terza persona, anch'essa dipendente della ditta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero e il personale del 118 che ha trasportato i due all’ospedale Civile.

(notizia in aggiornamento)