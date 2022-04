Alessandro Picardi lascia Tim: sarà il nuovo presidente di Olivetti Alessandro Picardi diventerà il nuovo presidente di Olivetti dopo aver ricoperto il ruolo di executive vice president di Tim.

Da Executive Vice President Tim alla Presidenza di Olivetti. Sarà questa la nuova sfida professionale di Alessandro Picardi. Con una lunga esperienza nel mercato delle telecomunicazioni e delle radiotelevisioni al punto, il suo nome era finito tra i papabili nuovi amministratori delegati della Rai prima che la scelta ricadesse su Fuortes.

Prima di approdare in Tim nel 2019, è stato infatti ben sei anni alla televisione pubblica quale presidente esecutivo di TivùSat e direttore pianificazione e Sviluppo strategico della Rai e membro del consiglio generale di Confindustria Radio Televisioni. Sempre nella Rai è stato direttore delle Relazioni istituzionali e internazionali dal 2013 al 2016 e consigliere di amministrazione di Auditel dal 2015 al 2018. Altri quattro anni nel settore sono stati quelli trascorsi in Sky con l'avvento dì Murdoch nella fase di start up post fusione Stream-Telepiù.

L'avventura con le telco comincia con la chiamata in Wind Telecomunicazioni di Paolo Dal Pino amministratore delegato che lo volle a capo degli affari istituzionali, un esperienza che durò sei anni anche dopo l'uscita di Dal Pino proseguendo con Luigi Gubitosi, Kaled Bichara e Maximo Ibarra. È stato per un triennio anche Presidente del comitato dei soci fondatori della Fondazione Ugo Bordoni, istituzione di alta cultura e ricerca specializzata nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Corporate Affairs in Alitalia su chiamata di Andrea Ragnetti amministratore delegato ai tempi di Roberto Colaninno presidente.

Laureato in Scienze della Comunicazione, è giornalista pubblicista, Vice Presidente di Assolombarda, membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Americani, dell'Istituto Ispi. Una lunga esperienza managerliale a tutto campo dove per Tim svolge anche il ruolo di consigliere di amministrazione di Sparkle e della Fondazione Tim.

Ora la nuova sfida si chiama Olivetti.