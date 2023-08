Alcamo, cade dal terzo piano mentre ripara il condizionatore: Aldo muore dopo un volo di 10 metri La vittima si chiamava Aldo Ferrara, 50enne residente ad Alcamo, ed era un autista di pullman. Ha perso l’equilibrio mentre era su una scala: l’impatto violentissimo sull’asfalto non gli hanno lasciato scampo.

A cura di Biagio Chiariello

Stava provando a riparare un condizionatore, ma è precipitato da un balcone al terzo piano ed è morto. La vittima è Aldo Ferrara, 50 anni, nato a Palermo ma residente ad Alcamo. L'uomo, autista di pullman delle autolinee Segesta, abitava in via Madonna del Riposo, nel comune trapanese dove è avvenuto l'incidente mortale.

Secondo le ricostruzioni, Ferrara era uscito sul balcone per aggiustare il climatizzatore malfunzionante: ha quindi preso una scala per appoggiarla sul muro, ma ha perso l’equilibrio ed è scivolato. Vano il tentativo di aggrapparsi alla ringhiera: un volo di circa 10 metri e l'impatto violentissimo sull'asfalto non gli hanno lasciato scampo.

I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito capito la gravità dell’accaduto. Sono stati a chiamare i soccorsi. Ma nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con l’asfalto. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso.

Aldo Ferrara era molto conosciuto sia in provincia di Trapani sia in provincia di Palermo per il suo lavoro di autista per le autolinee Segesta. Lascia la moglie e il figlio di dodici anni. L’intera comunità di Alcamo si è stretta intorno al dolore della famiglia.

In queste ore sono decine i messaggi per lui sui social: "Caro Aldo riposa in pace, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto nei miei confronti. Non ti dimenticherò mai, sarai per sempre nel mio cuore", scrive un utente. "Io e Francesca – gli fa eco un altro – non dimenticheremo mai il tuo sorriso e le tue battute. Viaggiare con te era uno spasso, sempre pronto a scambiare qualche piacevole parola e sempre prudente alla guida. Mancherai a tutti".