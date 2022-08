Albero si schianta su taxi in servizio, morto conducente, illeso cliente: tragedia a Torino La vittima del terribile incidente è Ezio Cauda, tassista 56enne colpito in pieno dall’albero che si è abbattuto sulla sua vettura a Pino Torinese.

Tragedia in strada nelle score ore in Piemonte dove un albero, abbattuto dal maltempo, si è schiantato su una vettura in corsa, uccidendo il conducente, un tassista in servizio tra le strade del Torinese .

Il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, in via Mongreno a Pino Torinese, nell'hinterland sud del capoluogo.

La vittima del terribile incidente è Ezio Cauda, tassista 56enne, colpito in pieno dall'albero che si è abbattuto sulla parte anteriore della sua vettura in movimento. Si è trattato di una frazione di secondo, l'uomo non è riuscito evitare l'impatto che si è rivelato fatale.

Illeso invece il cliente chev era a bordo e che praticamente non è stato colpito dall'albero. Entrambi sono stati estratti dalle lamiere contorte del taxi dai vigili del fuoco accorsi sul posto ma per Ezio Cauda purtroppo non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto, sopraggiunto molto probabilmente per trauma da schiacciamento. Secondo quanto ricostruito finora, dopo essere stato colpito dall'albero, il taxi ha continuato la sua corsa, invadendo l'altra corsia di marcia e colpendo altre due auto senza però causare ferite anche per la bassa velocità.

Sulla zona, ieri notte, si è abbattuto un violento temporale ma i soccorsi dei pompieri indicano che non c'era vento così forte da sradicare un albero. Sul caso indagano i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

Intanto tanti i messaggi di dolore e cordoglio tra i colleghi del tassista alla notizia della prematura scomparsa di Ezio Cauda. "Un amico, un collega corretto e sempre disponibile, ma soprattutto un grande musicista. Non è giusto, quello che è successo" si legge in alcuni post sui social. "Sono con le lacrime agli occhi. Eri una persona di una bontà assurda e con massima correttezza, al primo posto portavi sempre alta la tua famiglia e faceva di te ancor di più una persona eccezionale" ha scritto un amico e collega.

Un dolore ancora più forte per i familiari se si pensa che il tassista aveva perso il fratello appena un mese fa. Proprio oggi, domenica 7 agosto, era in programma una veglia di preghiera per il fratello a cui avrebbe dovuto partecipare