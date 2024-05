video suggerito

"Aiutatemi, mi picchia da 50 anni": novantenne denuncia il marito violento Una donna di 90 anni ha trovato il coraggio di denunciare il marito coetaneo dopo aver sopportato una vita di soprusi e violenze. La vicenda è finita davanti alla Procura di Padova a seguito di un recente ricovero dell'anziana per un trauma toracico. Per l'uomo sono stati disposti l'allontanamento dalla casa familiare e il braccialetto elettronico.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Dopo aver sopportato una lunga vita di soprusi e violenze in casa, una signora novantenne ha trovato il coraggio di denunciare il marito, suo coetaneo. Una vicenda che, a seguito di un recente ricovero dell'anziana per un trauma toracico, è finita davanti alla Procura di Padova.

Il pubblico ministero – riferiscono i quotidiani locali – ha chiesto e ottenuto dalla giudice per le indagini preliminari la misura cautelare dell'allontanamento del 90enne violento dalla casa familiare. L'uomo ha accettato inoltre di indossare il braccialetto elettronico. Adesso troverà una sistemazione presso i parenti.

"È da cinquant’anni che mi picchia", avrebbe raccontato la signora agli inquirenti. Al 90enne è stata notificata ieri, venerdì 10 maggio, la misura restrittiva firmata dalla gip Elena Lazzarin del divieto di avvicinamento alla casa familiare e dai luoghi frequentati dalla vittima, come spiega il quotidiano Il Gazzettino.

L’anziana ha avuto il coraggio di denunciare il marito violento ad aprile, anche grazie al sostegno dei due figli, e a quel punto sono scattate le indagini coordinate dal pubblico ministero Sergio Dini.

La storia della coppia e la denuncia per maltrattamenti

I due coniugi, residenti a Padova, si erano sposati nel 1956. Dal matrimonio erano nati i due figli che oggi hanno quasi sessant’anni. Sembra che nessuno sapesse delle violenze che avvenivano regolarmente all'interno delle mura domestiche.

"Mi picchia da 50 anni e ha pestato anche i nostri due figli quando erano piccoli. Negli ultimi mesi mi ha anche minacciato di morte", ha spiegato la 90enne agli agenti della polizia giudiziaria della Procura. Secondo quanto è stato ricostruito, pare che negli ultimi mesi l’anziano fosse diventato molto più aggressivo.

Il 25 febbraio scorso avrebbe colpito la donna con una serie di pugni al torace durante una lite scoppiata per futili motivi. La signora era stata costretta a recarsi al pronto soccorso ed era stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. E a metà aprile l’avrebbe di nuovo picchiata con violenza, nonostante le richieste dei figli.

A quel punto la donna ha deciso di sporgere denuncia contro il marito per maltrattamenti in famiglia, confermati non solo dal racconto della vittima, ma anche dal referto del pronto soccorso e dalle foto dei lividi scattate dai figli della donna.

Gli inquirenti hanno ascoltato anche parenti e amici dell’anziana che hanno confermato i fatti. La Procura ha iscritto il 90enne nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia. E di fronte al potenziale pericolo che il marito della donna potesse aggredirla, il pm ha chiesto e ottenuto la misura restrittiva dell’allontanamento con il braccialetto elettronico.