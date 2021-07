L’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco – ha ordinato il ritiro del Losartan, medicinale utilizzato per contrastare l’ipertensione e prodotto da Teva Italia. Il farmaco potrebbe presentare tracce di un’impurezza nel principio attivo.

Il ritiro riguarda in particolare il Losartan Teva da 50 milligrammi venduto nella confezione da 28 compresse rivestite con film. In questo caso, il lotto coinvolto è il n. 0450820 con data di scadenza 31/08/2023, AIC n° 038098341. Ritirato anche il Losartan Teva da 100 mg. venduto nella confezione da 28 compresse rivestite con film. In questo caso, il lotto coinvolto è il n. 1111119 con data di scadenza 30/11/2022, AIC n° 03809870D7.

Cos'è il Losartan

Il Losartan potassico è un sartano d'indicazione specifica contro l'ipertensione arteriosa e l'insufficienza cardiaca. Nomi commerciali in Italia: Lortaan (MSD); Losaprex (Sigma-tau); Neolotan (Neopharmed). Come spiega Wikipedia ilmedicinale viene utilizzato contro l'ipertensione arteriosa, ed in cardiologia contro l'insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco). Questi gli effetti indesiderati: Alcuni degli effetti indesiderati: artralgia, cefalea, mialgia, astenia, vertigini, nausea, anemia, vomito, febbre, epatite, trombocitopenia, affaticamento, orticaria, rash.