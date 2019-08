in foto: Foto di Grandangolo Agrigento

Brutta disavventura nelle scorse ore per diversi automobilisti che stavano percorrendo la statale 640 Agrigento-Caltanissetta, la cosiddetta Strada degli Scrittori perché attraversa luoghi che hanno dato i natali a importanti nomi della letteratura siciliana come Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri. Uno dei giunti di un viadotto della zona infatti ha improvvisamente ceduto creando un pericoloso gradino sulla sede stradale che ha causato disagi e danni ai mezzi in transito. L'episodio infatti è avvenuto nella serata di sabato quando, complice anche il buio, diversi automobilisti non si sono accorti in tempo del pericolo impattando contro il piccolo avvallamento a velocità sostenuta con evidenti conseguenze.

L'incidente all'altezza del territorio comunale di Racalmuto, nell'Agrigentino. Diverse le vetture che hanno riportato danni, fortunatamente si tratta di danneggiamenti che hanno interessato prevalentemente le gomme e i cerchioni mentre non vi sono state conseguenze per le persone. Dopo l'allarme da parte degli automobilisti, sul posto sono accorsi gli uomini della polizia stradale, i carabinieri di Canicattì e gli addetti dell'Anas, l'ente che gestisce l’arteria stradale. L'avvallamento del terreno è stato così segnalato evitando che altri potessero incapparvi con conseguenti danneggiamenti alle auto. Gli automobilisti interessati comunque saranno risarciti su richiesta. Dovranno presentare domande e giustificativi di spesa.